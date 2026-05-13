Réouverture du Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno, Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno, Chelles

Réouverture du Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno Samedi 23 mai, 15h00 Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Après dix ans de fermeture,le musée d’Archéologie vous convie à pénétrer dans les salles d’exposition permanentes et temporaires recélant de nombreux trésors. Durant cette journée, vous pourrez visiter les collections grâce à des manipulations pédagogiques afin de découvrir le fonds historique et les objets provenant des fouilles archéologiques.

Le musée retrace 300 000 ans d’occupation humaine, depuis les premiers peuplements préhistoriques jusqu’aux périodes médiévale et moderne.

Les collections sont issues, en grande partie, des fouilles menées sur la commune et racontent l’histoire de la ville à travers des vestiges, des objets du quotidien, des sarcophages, des fragments d’architecture et des traces concrètes laissées par celles et ceux qui ont vécu ici bien avant nous.

On peut également noter l’empreinte exceptionnelle de son abbaye royale mérovingienne, fondée au VIIᵉ siècle par la reine Bathilde, personnage célèbre autant par son action dans l’histoire que par les restes de ses vêtements datant de l’époque mérovingienne.

Durant l’après-midi,au sein du jardin, les plus petits pourront écouter la merveilleuse histoire de Néo, petit garçon de la préhistoire, en devenant acteurs de ce conte grâce à un tapis narratif interactif. Ils pourront aussi devenir, le temps de quelques heures, des archéologues et retrouver, dans un caisson de fouille, les restes d’animaux disparus.

Pour les plus grands, laissez-vous emporter par des jeux géants en défiant vos amis, apprendre les pas de danse au son de musiques médiévales ou encore participer aux différents ateliers présents sur place.

Pour les mélomanes, un atelier de découverte d’instruments historiques saura vous réjouir !!

Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno 58 rue Louis Eterlet 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 0164726582 Les collections du Musée d’archéologie de Chelles Alfred-Bonno sont issues en grande partie des fouilles menées sur la commune, ce qui permet de raconter l’histoire de la ville à hauteur de vestiges, d’objets du quotidien, de sarcophages, de fragments d’architecture et de traces concrètes laissées par celles et ceux qui ont vécu ici bien avant nous. On peut également noter l’empreinte exceptionnelle de son abbaye royale mérovingienne, fondée au 7e siècle par la reine Bathilde. parking de la mairie à 500 mètres, RER E arret Chelles Gournay

Visite libre

© euzenat fanny