Escape Game Logement, Mission Locale antenne de Chelles, Chelles

Escape Game Logement Lundi 1 juin, 14h00 Mission Locale antenne de Chelles Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Mission Locale antenne de Chelles 1 rue du révérend Père Chaillet, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France

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