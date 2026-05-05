Atelier Budget, à Chelles, Mission Locale antenne de Chelles, Chelles
Atelier Budget, à Chelles, Mission Locale antenne de Chelles, Chelles vendredi 5 juin 2026.
Atelier Budget, à Chelles Vendredi 5 juin, 14h00 Mission Locale antenne de Chelles Seine-et-Marne
Places limitées, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Mission Locale antenne de Chelles 1 rue du révérend Père Chaillet, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France
Gérer son budget, anticiper ses dépenses, connaître les différents types de charges… est essentiel pour accéder à un logement et y vivre sereinement. budget
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