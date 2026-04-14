l’œil d’un archéologue sur la ville, Musée Alfred Bonno, Chelles
l’œil d’un archéologue sur la ville, Musée Alfred Bonno, Chelles dimanche 14 juin 2026.
l’œil d’un archéologue sur la ville Dimanche 14 juin, 15h30 Musée Alfred Bonno Seine-et-Marne
30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Accompagné de l’archéologue de la ville , cette visite aura pour but de vous faire comprendre comment un archéologue analyse son environnement pour retracer l’évolution de la ville à travers une série d’indice : topographie, typologie, étude du bâti, matériaux utilisés.
En prenant le musée et ses alentours comme exemple. Rendez vous à l’accueil au musée d’archéologie de Chelles .
Musée Alfred Bonno Place de la République, 77500 Chelles, France Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 0164726580 https://www.chelles.fr/mon-temps-libre/culture/musee-alfred-bonno/ Toutes les grandes périodes de la Préhistoire au XIVe siècle sont présentées à travers ses collections locales qui évoquent les différentes occupations chelloises et illustrent la vie des Chellois au cours du temps. RER E : arrêt Chelles/gournay. Parking au niveau de la mairie.
Accompagné de l’archéologue de la ville , cette visite aura pour but de vous faire comprendre comment un archéologue analyse son environnement pour retracer l’évolution de la ville à travers une : du…
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