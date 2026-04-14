l’œil d’un archéologue sur la ville, Musée Alfred Bonno, Chelles

l’œil d’un archéologue sur la ville Dimanche 14 juin, 15h30 Musée Alfred Bonno Seine-et-Marne

30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Accompagné de l’archéologue de la ville , cette visite aura pour but de vous faire comprendre comment un archéologue analyse son environnement pour retracer l’évolution de la ville à travers une série d’indice : topographie, typologie, étude du bâti, matériaux utilisés.

En prenant le musée et ses alentours comme exemple. Rendez vous à l’accueil au musée d’archéologie de Chelles .

Musée Alfred Bonno Place de la République, 77500 Chelles, France Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 0164726580 https://www.chelles.fr/mon-temps-libre/culture/musee-alfred-bonno/ Toutes les grandes périodes de la Préhistoire au XIVe siècle sont présentées à travers ses collections locales qui évoquent les différentes occupations chelloises et illustrent la vie des Chellois au cours du temps. RER E : arrêt Chelles/gournay. Parking au niveau de la mairie.

Accompagné de l’archéologue de la ville , cette visite aura pour but de vous faire comprendre comment un archéologue analyse son environnement pour retracer l’évolution de la ville à travers une : du…

©