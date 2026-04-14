Médiation « De la fouille au Musée, un parcours semé d’embuches », Musée Alfred Bonno, Chelles

Médiation

« De la fouille au Musée, un parcours semé d’embuches » Samedi 13 juin, 14h00 Musée Alfred Bonno Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Qui n’a jamais rêvé de trouver un trésor ??

Lors des journées de l’archéologie le musée de Chelles propose d’entrer le temps d’un après-midi dans la peau d’un archéologue en participant à un chantier. Vous aurez l’occasion de voir tout le processus de la fouille.

Vous commencerez par mettre les mains dans la terre grâce à des caissons de fouilles. L’objectif ? Apprendre les techniques des pros : déblayer, tamiser, identifier, trier.

Puis vous pourrez participer à des ateliers de relevés grâce aux dessins et à la photographie en manipulant une mire. Mais aussi de Post fouilles : remontages de céramique, dessins techniques, trie.

Mais aussi de nombreuses surprises !!!!!

Rdv au musée à partir de 14h, les activités se dérouleront en extérieur un chapeau d’archéologue est vivement conseillé.

Musée Alfred Bonno Place de la République, 77500 Chelles, France Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France 0164726580 https://www.chelles.fr/mon-temps-libre/culture/musee-alfred-bonno/ Toutes les grandes périodes de la Préhistoire au XIVe siècle sont présentées à travers ses collections locales qui évoquent les différentes occupations chelloises et illustrent la vie des Chellois au cours du temps. RER E : arrêt Chelles/gournay. Parking au niveau de la mairie.

Qui n’a jamais rêvé de trouver un trésor ??

© patricia mittard