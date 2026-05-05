Atelier Logement, Mission Locale Antenne de Lagny, Lagny-sur-Marne
Atelier Logement, Mission Locale Antenne de Lagny, Lagny-sur-Marne mardi 2 juin 2026.
Atelier Logement Mardi 2 juin, 09h30 Mission Locale Antenne de Lagny Seine-et-Marne
Places limitées sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T09:30:00+02:00 – 2026-06-02T12:00:00+02:00
Mission Locale Antenne de Lagny 1 Passage des Écoles, 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
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