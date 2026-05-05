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Visite de l’ALJT de Meaux, Rendez-vous sur le parking de la Gare de Meaux, Lagny-sur-Marne

Visite de l’ALJT de Meaux, Rendez-vous sur le parking de la Gare de Meaux, Lagny-sur-Marne

Visite de l’ALJT de Meaux, Rendez-vous sur le parking de la Gare de Meaux, Lagny-sur-Marne mardi 2 juin 2026.

Lieu : Rendez-vous sur le parking de la Gare de Meaux

Adresse : Avenue de la Gare, 77100 Meaux

Ville : 77400 Lagny-sur-Marne

Département : Seine-et-Marne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : Places limitées sur inscription

Visite de l’ALJT de Meaux Mardi 2 juin, 14h00 Rendez-vous sur le parking de la Gare de Meaux Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Rendez-vous sur le parking de la Gare de Meaux Avenue de la Gare, 77100 Meaux Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
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