Visite de l’ALJT de Meaux, Rendez-vous sur le parking de la Gare de Meaux, Lagny-sur-Marne
Visite de l’ALJT de Meaux, Rendez-vous sur le parking de la Gare de Meaux, Lagny-sur-Marne mardi 2 juin 2026.
Visite de l’ALJT de Meaux Mardi 2 juin, 14h00 Rendez-vous sur le parking de la Gare de Meaux Seine-et-Marne
Places limitées sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00
Rendez-vous sur le parking de la Gare de Meaux Avenue de la Gare, 77100 Meaux Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
Viens découvrir un foyer de jeunes travailleurs ! FJT visite
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