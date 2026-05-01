Shelaeme Festival We Welcome Lagny-sur-Marne
Shelaeme Festival We Welcome Lagny-sur-Marne samedi 30 mai 2026.
Lagny-sur-Marne
Shelaeme Festival
We Welcome 6 rue du docteur naudier Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Une box de gourmandise offerte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Shelaeme est un festival de courts-métrages engagé qui a pour vocation de sensibiliser au bien-être, à l’inclusion et à la lutte contre toutes les formes de violence à travers le cinéma et l’expression artistique.
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We Welcome 6 rue du docteur naudier Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 01 17 05 84 shelaemefestival@gmail.com
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English :
Shelaeme is a festival of committed short films designed to raise awareness of well-being, inclusion and the fight against all forms of violence through cinema and artistic expression.
L’événement Shelaeme Festival Lagny-sur-Marne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire
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