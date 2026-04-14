La loterie HelloCSE !, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy
La loterie HelloCSE !, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy mercredi 3 juin 2026.
La loterie HelloCSE ! 3 et 4 juin Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Rendez-vous sur le stand HelloCSE au N°C13 pour profiter d’une loterie qui pourrait vous permettre de gagner des places de cinémas et autres goodies HelloCSE à remporter !
Très simple il vous suffit de tourner la grande roue virtuelle de notre lotterie et d’attendre de voir ce que le sort vous réserve !
Ce sera également l’occasion de découvrir l’ensemble de nos services pour les élus et ses bénéficiaires dans le monde merveilleux des avantages salariés !
Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Disneyland Paris Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France
Rendez-vous sur le stand HelloCSE au n°C13 pour profiter d’une loterie avec des cadeaux à gagner !
HelloCSE
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