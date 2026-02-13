Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! 3 et 4 juin Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Disneyland Paris Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

