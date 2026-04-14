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Offres spéciales – Hexa Gourmet, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy

Offres spéciales – Hexa Gourmet, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy

Offres spéciales – Hexa Gourmet, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Marne-La-Vallée - Disneyland Paris®

Adresse : Disneyland Paris

Ville : 77700 Chessy

Département : Seine-et-Marne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Offres spéciales – Hexa Gourmet 3 et 4 juin Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026

Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Disneyland Paris Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France
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