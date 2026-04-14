Atelier ressources humaines : Difficultés de recrutement, comment agir ?, Seine et Marne,

Atelier ressources humaines : Difficultés de recrutement, comment agir ? Jeudi 28 mai, 11h00 Seine et Marne Seine-et-Marne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T11:00:00+02:00 – 2026-05-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T11:00:00+02:00 – 2026-05-28T12:00:00+02:00

Manque de candidats, mauvais profils, turnover…

Comprends ce qui bloque et découvre comment agir concrètement pour attirer et recruter les bons talents.

Un atelier pratique pour ne plus recruter à l’aveugle.

Seine et Marne Seine et Marne Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-ressources-humaines-difficultes-de-recrutement-comment-agir-1981308288426?aff=ebdsoporgprofile »}] https://www.eventbrite.fr/e/billets-ressources-humaines-difficultes-de-recrutement-comment-agir-1981308288426?aff=ebdsoporgprofile

Animé par notre partenaire La Maison de l’Emploi et de la Formation – Sylvie KERDAL rh ressources humaines

Réseaux Initiative Nord & Sud Seine-et-Marne