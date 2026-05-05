Atelier Impôt, à Roissy, Mission Locale, antenne de Roissy, Roissy-en-Brie

Atelier Impôt, à Roissy Lundi 1 juin, 09h30 Mission Locale, antenne de Roissy Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:30:00+02:00 – 2026-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-01T09:30:00+02:00 – 2026-06-01T12:30:00+02:00

Mission Locale, antenne de Roissy 7 boulevard de la Malibran, Roissy Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France

Tu dois faire ta 1ère déclaration d’impôt et tu ne sais pas par où commencer ? Tu souhaites t’informer et comprendre le fonctionnement des impôts ? Impôts