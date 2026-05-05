Atelier Impôt, à Roissy, Mission Locale, antenne de Roissy, Roissy-en-Brie
Atelier Impôt, à Roissy, Mission Locale, antenne de Roissy, Roissy-en-Brie lundi 1 juin 2026.
Atelier Impôt, à Roissy Lundi 1 juin, 09h30 Mission Locale, antenne de Roissy Seine-et-Marne
Places limitées sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T09:30:00+02:00 – 2026-06-01T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-01T09:30:00+02:00 – 2026-06-01T12:30:00+02:00
Mission Locale, antenne de Roissy 7 boulevard de la Malibran, Roissy Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France
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