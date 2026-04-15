Un jardin pour demain, Parc de Spelthorne, Melun

Un jardin pour demain Samedi 30 mai, 11h00 Parc de Spelthorne Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Cette pièce sonore se présente sous la forme d’une installation sonore immersive, inspirée du livre pour enfants de Gilles Clément et Vincent Gravé : Un jardin pour demain. Elle met en scène le long voyage d’un jardinier pour constituer son « Jardin Planétaire » et rassemble ici, pour le tout public dès l’enfance, la pensée de l’écologiste Gilles Clément. Nourrie de sa philosophie, de son jardin en mouvement, cette pièce à écouter dans un espace dédié et scénographié par Magali Murbach, entre en résonance avec le paysage sur lequel elle s’installe. Un « lieu » niché dans le paysage avec différents « endroits » où s’installer, passer, s’asseoir, s’allonger, écouter, regarder, sentir, être seul ou à plusieurs. Une pièce sonore à écouter en jouant, assis ou debout, en se balançant dans un hamac ou en déambulant sous casque…

Parc de Spelthorne Rue des Trois Moulins Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France

Collectif I am a bird now – Daniela Labbé Cabrera jeune public tout public

@Franck Frappa