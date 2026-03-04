Exposition photographique « Au cœur du Tour », Musée de la gendarmerie nationale, Melun

Exposition photographique « Au cœur du Tour » Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne

Partez à la découverte des coulisses de la Grande Boucle, aux côtés des gendarmes mobilisés sur le Tour.

Installée en salle Lélu, cette exposition proposera une immersion visuelle au cœur du Tour de France. À travers une sélection de clichés, elle mettra en lumière les gendarmes en action : sécurisation des routes, coordination des dispositifs, proximité avec le public et présence sur l’ensemble du parcours. Elle révèlera l’envers du décor d’un événement mondial et soulignera l’engagement humain et logistique nécessaire à son bon déroulement.

Musée de la gendarmerie nationale 1 Rue Emile Leclerc, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164145464 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l’Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire.

© Gendarmerie/SIRPA/B.LAPOINTE