Visite libre de l’exposition « À maintes reprises / Déformés, détournés, réinventés », Musée d’Art et d’Histoire de Melun, Melun

Visite libre de l’exposition « À maintes reprises / Déformés, détournés, réinventés » Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’Art et d’Histoire de Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Le Frac Île-de-France et le musée d’art et d’histoire de Melun explorent la sculpture, du XIXᵉ siècle à aujourd’hui.

Une exposition présentée dans le cadre du programme « Le Syndrome de Bonnard, ou l’impermanence des œuvres » hors les murs.

Le Frac Île-de-France s’associe au musée d’art et d’histoire de Melun pour une exposition qui met en dialogue les œuvres d’Émilie Pitoiset, Erwin Wurm, Haris Epaminonda et Pierre Paulin issues de la collection du FRAC Île-de-France avec celles des collections de Melun dédiées à Henri Chapu, figure majeure de la sculpture du XIXᵉ siècle.

Grand Prix de Rome en 1855, Chapu incarne une époque où la sculpture académique domine les Beaux-Arts. Ses œuvres, revisitées ici à travers les prismes de la reproduction, du détournement et de la réappropriation, répondent aux questionnements des artistes contemporains.

Du dessin au modèle, du bronze à la performance, l’exposition révèle comment la sculpture, ancrée dans son héritage, continue de se réinventer de siècle en siècle.

Inauguration à 17h.

Musée d’Art et d’Histoire de Melun 5 Rue du Franc Murier, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164797770 https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun Archéologie gallo-romaine locale : des éléments lapidaires produits par des fouilles de 1860 – 1865 dans l’île Saint-Étienne. Poteries communes et sigillées (PréChamblain, 1970). Archéologie médiévale, céramique, gémellion (XIIIe siècle). Deux manuscrits, le « Rituel pour le Sacre des rois de France », sur vélin, de 1287 et un Livre d’Heures du XVe siècle. Mobilier du XVIIIe siècle. Art régional, porcelaines de Boissettes, faïences de Rubelles du XIXe siècle (legs Beausse). Peintures des écoles flamande, italienne, hollandaise et française du XIXe siècle. Histoire locale avec 300 dessins. Dessins de sculpteurs, notamment Henri Chapu avec plus de 1.000 dessins. Bus : arrêt Notre-Dame (à 2 min). Train : TER R direct depuis Paris, direction Montereau – arrêt Melun (à 15 min). Voiture : parking payant à proximité du musée (à 2 min). Vélo : parking à arceaux, cour du musée.

Visite libre de l’exposition « À maintes reprises / Déformés, détournés, réinventés » en partenariat avec le Frac Île-de-France

Superflex, If value then copy, 2008. Collection Frac Île-de-France

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