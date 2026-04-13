Ciné-débat autour des coulisses du Tour de France, Musée de la gendarmerie nationale, Melun

Ciné-débat autour des coulisses du Tour de France Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

La séance débutera par la diffusion d’une trentaine de minutes d’images d’archives des années 1970 à 1990, issues de l’Établissement de Communication et de Production audiovisuelle de la Défense (ECPAD). Puis, les intervenants ayant vécu l’aventure du Tour, entre sport, logistique et service public, partageront expériences et anecdotes. Une occasion unique de poser toutes vos questions sur le rôle des gendarmes dans la sécurisation du Tour de France !

Animé par le colonel Joël Scherer, commandant en second du Groupement de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône et ancien officier de liaison pour le Tour, et le major Philippe Breteau, rédacteur à la section communication de recrutement en charge de la caravane du Tour de France pendant vingt-cinq ans

Musée de la gendarmerie nationale 1 Rue Emile Leclerc, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164145464 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l’Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire.

Ciné-débat autour des coulisses du Tour de France

© Gendarmerie/SIRPA/B.LAPOINTE