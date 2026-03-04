Exposition des véhicules du Tour de France, Musée de la gendarmerie nationale, Melun

Exposition des véhicules du Tour de France Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Plusieurs véhicules emblématiques mobilisés sur le Tour seront exceptionnellement présentés sur le parvis du musée. Ces moyens motorisés illustrent l’évolution des équipements et l’adaptation constante de la gendarmerie aux contraintes d’un événement itinérant de grande ampleur.

Médiation volante jusqu’à 20h assurée par Thierry Cadou, chargé de la collection mémoire mécanique du musée

Musée de la gendarmerie nationale 1 Rue Emile Leclerc, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164145464 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l’Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire.

