Visites commentées du musée, Musée de la gendarmerie nationale, Melun

Visites commentées du musée Samedi 23 mai, 17h45, 20h15 Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:45:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Venez découvrir le Musée de la Gendarmerie Nationale grâce à une visite guidée d’une heure faisant la part belle à la découverte d’objets insolites et d’anecdotes.

Musée de la gendarmerie nationale 1 Rue Emile Leclerc, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164145464 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l’Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire.

Visite commentée

© SIRPA BRC F.GARCIA