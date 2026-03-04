Visites commentées du musée, Musée de la gendarmerie nationale, Melun
Visites commentées du musée, Musée de la gendarmerie nationale, Melun samedi 23 mai 2026.
Visites commentées du musée Samedi 23 mai, 17h45, 20h15 Musée de la gendarmerie nationale Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:45:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00
Venez découvrir le Musée de la Gendarmerie Nationale grâce à une visite guidée d’une heure faisant la part belle à la découverte d’objets insolites et d’anecdotes.
Musée de la gendarmerie nationale 1 Rue Emile Leclerc, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164145464 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Les collections évoquent la Maréchaussée, devancière de la Gendarmerie, son évolution, son organisation au cours des siècles : à la Révolution, en 1791, la Maréchaussée devient la Gendarmerie et participe aux guerres révolutionnaires, la Gendarmerie et la conquête de l’Algérie, la Gendarmerie coloniale, la Gendarmerie et le Second Empire.
Visite commentée
© SIRPA BRC F.GARCIA