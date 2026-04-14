Campus Sainte Thérèse – Ozoir-la-Ferrière, ECST Campus Sainte Thérèse Est, Ozoir-la-Ferrière

Campus Sainte Thérèse – Ozoir-la-Ferrière Samedi 30 mai, 09h00 ECST Campus Sainte Thérèse Est Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Au programme :

Visite du campus Est

Rencontre avec les élèves

Présentation des projets scolaires

ECST Campus Sainte Thérèse Est Rond-point de l’Europe, Ozoir-la-Ferrière Ozoir-la-Ferrière 77330 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@ecst.org »}]

Découvrez notre campus à travers un parcours guidé par nos élèves. Une matinée pour explorer nos projets pédagogiques, de la 6ème à la Terminale, dans un esprit de rencontre et de partage. Journée Portes Ouvertes JPO