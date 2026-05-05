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Escape Game Logement, Mission Locale de la Plaine de France, Mitry-Mory

Escape Game Logement, Mission Locale de la Plaine de France, Mitry-Mory

Escape Game Logement, Mission Locale de la Plaine de France, Mitry-Mory lundi 1 juin 2026.

Lieu : Mission Locale de la Plaine de France

Adresse : 6 bis rue de Villeparisis, Mitry Mory

Ville : 77290 Mitry-Mory

Département : Seine-et-Marne

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Tarif : Places limitées sur réservation

Escape Game Logement Lundi 1 juin, 14h00 Mission Locale de la Plaine de France Seine-et-Marne

Places limitées sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-01T17:00:00+02:00

Mission Locale de la Plaine de France 6 bis rue de Villeparisis, Mitry Mory Mitry-Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France
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