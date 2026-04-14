Fromagerie de Meaux Saint Faron, Fromagerie de Meaux Saint-Faron, Meaux

Fromagerie de Meaux Saint Faron 2 – 6 juin Fromagerie de Meaux Saint-Faron Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Assistez aux différentes étapes de la transformation du lait jusqu’au fromage prêt à être consommé. Grâce à un film retraçant la riche histoire de l’ancêtre des fromages à pâte molle français, revivez l’histoire du Roi des fromages. Terminez votre visite en appréciant une dégustation de Brie de Meaux et de Brie de Melun.

Fromagerie de Meaux Saint-Faron Rue Jehan de Brie 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 36 69 44 »}]

C’est en Seine et Marne, terre natale du Brie, que la Fromagerie de Meaux Saint-Faron vous ouvre ses portes

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