Atelier Logement, Mission Locale Nord-Est 77, Meaux

Atelier Logement Jeudi 4 juin, 09h30 Mission Locale Nord-Est 77 Seine-et-Marne

Places limitées sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T12:00:00+02:00

Mission Locale Nord-Est 77 12 Boulevard Jean Rose, 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France

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