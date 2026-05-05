Atelier Logement, Mission Locale Nord-Est 77, Meaux
Atelier Logement, Mission Locale Nord-Est 77, Meaux jeudi 4 juin 2026.
Atelier Logement Jeudi 4 juin, 09h30 Mission Locale Nord-Est 77 Seine-et-Marne
Places limitées sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T12:00:00+02:00
Mission Locale Nord-Est 77 12 Boulevard Jean Rose, 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France
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