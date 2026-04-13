Visite guidée de la fromagerie, Fromagerie de Meaux Saint-Faron, meaux

Visite guidée de la fromagerie 26 et 27 juin Fromagerie de Meaux Saint-Faron Seine-et-Marne

Entrée libre sur réservation uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T09:30:00+02:00 – 2026-06-26T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

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Bienvenue à la Fromagerie de Meaux Saint-Faron, dans le cadre des journées du Patrimoine nous organisons des visites guidées gratuite de la fromagerie