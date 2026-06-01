Praise & Worship Celebration, Conservatoire, Meaux

Praise & Worship Celebration Dimanche 21 juin, 15h00 Conservatoire Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Ne manquez pas l’occasion de vivre une après-midi mémorable en musique avec The Chosen Worshipers of Christ!

Le dimanche 21 juin de 15h à 18h, laissez-vous porter par une atmosphère de louange, de foi et de joie, lors d’un concert exceptionnel où la musique devient un langage de l’âme. Une immersion musicale en trois temps, pensée pour toucher les cœurs, élever les esprits et glorifier Dieu.

Déroulé du concert :

Première phase – Adoration profonde (15h00 – 15h45)

L’après-midi commencera dans une atmosphère paisible, avec des chants d’adoration interprétés dans la douceur et l’humilité.

Des hymnes intemporels bien connus des amateurs de Gospel se mêleront à des compositions contemporaines pour élever l’asistance dans un moment de recueillement intense.

Environ 15 chants seront proposés durant cette première partie.

Deuxième phase – Louange exaltée (15h45 – 16h30)

Progressivement, la louange s’intensifie ! Le rythme s’élève avec des titres énergiques et pleins de foi; des reprises d’artistes Gospel et des compositions originales du groupe The Chosen Worshipers of Christ dévoilées dans un esprit de communion joyeuse.

Une sélection de 7 chants fera vibrer l’assistance dans cette partie exaltée.

Troisième phase – Célébration festive (16h30 – 18h00)

La prestation se terminera en apothéose avec une ambiance résolument festive!

Place aux rythmes afro, aux influences caribéennes et à la danse, pour célébrer Dieu dans toute Sa grandeur. Attendez-vous à des chants pleins de vie, d’énergie et de couleur, interprétés par les chantres avec passion.

Environ 10 chants afro-dansants clôtureront ce moment de fête.

Ce que vous allez vivre :

Émotion & spiritualité : une connexion profonde avec Dieu à travers des chants intimes et puissants.

Joie & communion : une atmosphère fraternelle où la musique rassemble.

Énergie & liberté : une fin de soirée exaltante avec des rythmes entraînants pour danser, louer et célébrer .

Sans réservation/sans inscription

Conservatoire 49 Cr Pinteville, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01643468030164338557

Ne manquez pas l’occasion de vivre une après-midi mémorable en musique avec The Chosen Worshipers of Christ!

©ministère de la Culture