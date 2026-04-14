Livret jeu, À la découverte du jardin Bossuet, Jardin Bossuet, Meaux

Livret jeu, À la découverte du jardin Bossuet 6 et 7 juin Jardin Bossuet Seine-et-Marne

À retirer à l’accueil du musée Bossuet ou de l’office de tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Une balade découverte du jardin, tout en s’amusant.

Ps : N’oublie pas ton crayon !

À retirer à l’accueil du musée Bossuet ou de l’office de tourisme

Jardin Bossuet rue Bossuet, 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.musee-bossuet.fr Jardin des évêques de Meaux, créé en forme de mitre épiscopale au milieu du XVIIe siècle. Il s’étend au nord du palais des évêques de Meaux (actuel musée Bossuet) jusqu’aux remparts gallo-romains. A4 sortie Meaux / SNCF gare de Meaux à partir de la gare de l’Est

Visite libre avec livret-jeu

©Mairie de Meaux