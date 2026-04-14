Visite commentée, Jardin Bossuet, Meaux

Visite commentée 6 et 7 juin Jardin Bossuet Seine-et-Marne

20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:45:00+02:00

Au pied du palais des évêques, le jardin Bossuet a une histoire ancienne. À l’ombre de ses tilleuls ou le long de ses allées ensoleillées, venez découvrir les vestiges et fragments de ses aménagements successifs, témoignages précieux de l’évolution de ce lieu et de l’importance symbolique des jardins à travers l’histoire.

Jardin Bossuet rue Bossuet, 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.musee-bossuet.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 69 04 90 »}] Jardin des évêques de Meaux, créé en forme de mitre épiscopale au milieu du XVIIe siècle. Il s’étend au nord du palais des évêques de Meaux (actuel musée Bossuet) jusqu’aux remparts gallo-romains. A4 sortie Meaux / SNCF gare de Meaux à partir de la gare de l’Est

Visite commentée

@Mairie de Meaux