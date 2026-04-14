Atelier d’autoréparation de vélo (Ferrières-en-Brie), Parc de la Taffarette, Ferrières-en-Brie
Atelier d’autoréparation de vélo (Ferrières-en-Brie), Parc de la Taffarette, Ferrières-en-Brie samedi 30 mai 2026.
Atelier d’autoréparation de vélo (Ferrières-en-Brie) Samedi 30 mai, 14h00 Parc de la Taffarette Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Amenez votre vélo et apprenez à l’entretenir et le réparer grâce aux équipes de l’atelier qui vous prodigueront leurs conseils. Vous saurez, par exemple, changer une chambre à air ou resserrer les freins de votre vélo !
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Parc de la Taffarette allée de la Taffarette Ferrières-en-Brie 77164 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/agenda/enfourchez-votre-velo »}]
Marne-et-Gondoire vous propose d’apprendre à entretenir votre vélo lors d’un atelier d’autoréparation.