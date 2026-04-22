Leila Alaoui – Les Marocains, Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale, Fontainebleau
Leila Alaoui – Les Marocains, Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale, Fontainebleau mardi 2 juin 2026.
Leila Alaoui – Les Marocains 2 – 28 juin Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale Seine-et-Marne
Accès libre du lundi 1er au lundi 29 juin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T15:00:00+02:00 – 2026-06-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
À la frontière du documentaire et de l’art contemporain, la série Les Marocains met en valeur la diversité culturelle au sein du Royaume. Prenant pour sujet à la fois le modèle et son costume, les portraits de Leila Alaoui subliment la singularité de chaque visage tout en racontant une part de son idendité à travers le vêtement, traditionnel ou contemporain.
Médiathèque municipale, Espace culturel de la Charité royale 15 rue Royale Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivaldelhistoiredelart.fr/ »}]
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Aït Hani #1 (Les Marocains) par Leila Alaoui, 2011 © Leila Alaoui
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