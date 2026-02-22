Championnat d’Europe d’Agility RN 152, Route d’Orléans Fontainebleau
Championnat d’Europe d’Agility RN 152, Route d’Orléans Fontainebleau vendredi 24 juillet 2026.
Championnat d’Europe d’Agility
RN 152, Route d’Orléans Le Grand Parquet Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Venez découvrir l’agility en venant assister au championnat d’Europe au Grand Parquet !
RN 152, Route d’Orléans Le Grand Parquet Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 23 42 87 contact@grandparquet.com
English : European Agility Championship
Come and discover agility by attending the European Championship at the Grand Parquet!
L’événement Championnat d’Europe d’Agility Fontainebleau a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau