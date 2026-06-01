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Château de Fontainebleau : architecture, décors, collections, Château de Fontainebleau – tout au long du circuit de visite, Fontainebleau

Château de Fontainebleau : architecture, décors, collections, Château de Fontainebleau – tout au long du circuit de visite, Fontainebleau

Château de Fontainebleau : architecture, décors, collections, Château de Fontainebleau – tout au long du circuit de visite, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - tout au long du circuit de visite

Adresse : Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Château de Fontainebleau : architecture, décors, collections 5 – 7 juin Château de Fontainebleau – tout au long du circuit de visite Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Une question ? Les étudiants en histoire de l’art sont présents tout au long du circuit du visite pour vous apporter des explications !

Château de Fontainebleau – tout au long du circuit de visite Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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