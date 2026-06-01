Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle : les enfants illustrent la mode au fil des siècles, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau
Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle : les enfants illustrent la mode au fil des siècles, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Restitution de travaux d’éducation artistique et culturelle : les enfants illustrent la mode au fil des siècles 5 – 7 juin Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Plongez dans l’histoire de la mode grâce aux créations des enfants du centre de loisirs La Vallée, réalisées lors d’ateliers de dessin accompagnés par l’artiste et art-thérapeute Élodie Torres. De la Renaissance à l’Empire, leurs dessins de costumes et robes ont été transformés en t-shirts uniques. Cette exposition vous invite à découvrir l’évolution de la mode à travers leurs créations originales !
En partenariat avec le Centre de loisirs La Vallée, la Ville d’Avon et Elodie Torres (artiste et art-thérapeute).
Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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