Exposition de costume de scène au Château de Fontainebleau sous le signe de Marie-Antoinette Place du Général de Gaulle Fontainebleau

Exposition de costume de scène au Château de Fontainebleau sous le signe de Marie-Antoinette

Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-01 09:30:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

S’il est un domaine où Marie-Antoinette a laissé durablement son empreinte à travers les siècles, c’est celui de la mode. A l’origine du goût de son époque, elle n’a cessé depuis d’inspirer les créateurs du monde entier.

.

Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 71 50 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage costume exhibition at the Château de Fontainebleau under the sign of Marie-Antoinette

If there’s one field in which Marie-Antoinette has left a lasting imprint down the centuries, it’s fashion. At the origin of the tastes of her time, she has continued to inspire designers the world over ever since.

L’événement Exposition de costume de scène au Château de Fontainebleau sous le signe de Marie-Antoinette Fontainebleau a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau