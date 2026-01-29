Festival de l’histoire de l’art Place du Général De Gaulle Fontainebleau

Festival de l’histoire de l’art

Place du Général De Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-05

Un voyage au Maroc en 2026 et une invitation à découvrir le thème choisi La Mode .

Place du Général De Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

English : Art History Festival

A journey to Morocco in 2026 and an invitation to discover the chosen theme Fashion .

