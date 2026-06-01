Costumes de Christian Lacroix – Marie-Antoinette, de l’avant-garde à l’avant-scène, Château de Fontainebleau – Grands Appartements, Fontainebleau

Costumes de Christian Lacroix – Marie-Antoinette, de l’avant-garde à l’avant-scène 5 – 7 juin Château de Fontainebleau – Grands Appartements Seine-et-Marne

En dehors du Festival et jusqu’au lundi 2 novembre, accès sur présentation d’un billet d’entrée au Château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Au sein des oeuvres et décors historiques des Grands Appartements du Château, retrouvez onze des costumes créés par le grand couturier Christian Lacroix pour Le Postillon de Lonjumeau, opéra d’Adolphe Adam dont l’argument renvoie au galant XVIIIe siècle.

Ces créations contemporaines évoquent à la fois la flamboyance d’un siècle durant lequel la mode prit son essor et l’une de ses figures éternelles, la reine Marie-Antoinette, qui séjourna beaucoup à Fontainebleau.

En partenariat avec le Centre national du costume et de la scène et le Théâtre national de l’Opéra-Comique

Château de Fontainebleau – Grands Appartements Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Costumes de Christian Lacroix pour l’Opéra comique, Le Postillon de Lonjumeau © CNCS