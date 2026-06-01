Costumes de Christian Lacroix – Marie-Antoinette, de l’avant-garde à l’avant-scène, Château de Fontainebleau – Grands Appartements, Fontainebleau
Costumes de Christian Lacroix – Marie-Antoinette, de l’avant-garde à l’avant-scène, Château de Fontainebleau – Grands Appartements, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Costumes de Christian Lacroix – Marie-Antoinette, de l’avant-garde à l’avant-scène 5 – 7 juin Château de Fontainebleau – Grands Appartements Seine-et-Marne
En dehors du Festival et jusqu’au lundi 2 novembre, accès sur présentation d’un billet d’entrée au Château
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Au sein des oeuvres et décors historiques des Grands Appartements du Château, retrouvez onze des costumes créés par le grand couturier Christian Lacroix pour Le Postillon de Lonjumeau, opéra d’Adolphe Adam dont l’argument renvoie au galant XVIIIe siècle.
Ces créations contemporaines évoquent à la fois la flamboyance d’un siècle durant lequel la mode prit son essor et l’une de ses figures éternelles, la reine Marie-Antoinette, qui séjourna beaucoup à Fontainebleau.
En partenariat avec le Centre national du costume et de la scène et le Théâtre national de l’Opéra-Comique
Château de Fontainebleau – Grands Appartements Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
Costumes de Christian Lacroix pour l’Opéra comique, Le Postillon de Lonjumeau © CNCS
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