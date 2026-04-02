Journées Européennes du patrimoine Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle Fontainebleau

Fontainebleau

Journées Européennes du patrimoine Château de Fontainebleau

Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le château de Fontainebleau vous invite lors de ces deux journées exceptionnelles à une immersion au cœur de son patrimoine culturel, historique, architectural et artistique, permettant la découverte de savoirs et de savoir-faire au plus grand nombre.

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Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 71 50 70 cassandra.festoc@chateaudefontainebleau.fr

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English : European Heritage Days Château de Fontainebleau

During these two exceptional days, the Château de Fontainebleau invites you to immerse yourself in the heart of its cultural, historical, architectural and artistic heritage, enabling as many people as possible to discover its knowledge and know-how.

L’événement Journées Européennes du patrimoine Château de Fontainebleau Fontainebleau a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau