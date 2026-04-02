Journées Européennes du patrimoine Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle Fontainebleau
Journées Européennes du patrimoine Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle Fontainebleau samedi 19 septembre 2026.
Fontainebleau
Journées Européennes du patrimoine Château de Fontainebleau
Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le château de Fontainebleau vous invite lors de ces deux journées exceptionnelles à une immersion au cœur de son patrimoine culturel, historique, architectural et artistique, permettant la découverte de savoirs et de savoir-faire au plus grand nombre.
.
Place du Général de Gaulle Château de Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 71 50 70 cassandra.festoc@chateaudefontainebleau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : European Heritage Days Château de Fontainebleau
During these two exceptional days, the Château de Fontainebleau invites you to immerse yourself in the heart of its cultural, historical, architectural and artistic heritage, enabling as many people as possible to discover its knowledge and know-how.
L’événement Journées Européennes du patrimoine Château de Fontainebleau Fontainebleau a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)
- Journée Européenne des Métiers D’art Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle Fontainebleau 11 avril 2026
- L’Avare Âne Vert Théâtre Fontainebleau 11 avril 2026
- Le Printemps des Sports Equestre dressage 2026 Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 16 avril 2026
- Le Printemps des Sports Equestres Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau 22 avril 2026
- Visite Atelier Art de vivre à la française sous Marie-Antoinette et Louis XVI Place du général De Gaulle Fontainebleau 22 avril 2026