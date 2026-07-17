« À la découverte des fleurons du fonds ancien », Médiathèque de Fontainebleau, Fontainebleau

Informations pratiques

« À la découverte des fleurons du fonds ancien » 19 et 20 septembre Médiathèque de Fontainebleau Seine-et-Marne

Sur inscription exclusivement auprès de la Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez dans sa réserve les trésors cachés de la Médiathèque.

Visites guidées en petit groupe en compagnie de nos talentueuses spécialistes du patrimoine.

Prévoir une petite laine pour les plus frileux(ses) !

Médiathèque de Fontainebleau 15 rue Royale 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Quartier Chataux Seine-et-Marne Île-de-France

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez dans sa réserve les trésors cachés de la Médiathèque.

©LouiseGazagneOuil