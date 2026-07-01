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Visite d’une vieille maison forestière et de son grand chenil, Maison forestière de la Garenne Gros Bois, Fontainebleau

dimanche 20 septembre 2026 · Maison forestière de la Garenne Gros Bois · Fontainebleau

Visite d’une vieille maison forestière et de son grand chenil, Maison forestière de la Garenne Gros Bois, Fontainebleau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison forestière de la Garenne Gros Bois
Adresse
Route de Montigny 77250 Moret-sur-Loing
Ville
77300 Fontainebleau
Département
Seine-et-Marne

Visite d’une vieille maison forestière et de son grand chenil Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison forestière de la Garenne Gros Bois Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Notre association présentera les bâtiments aux visiteurs, leur expliquera l’élevage de nos 100 grands chiens courants, leur fera découvrir la Trompe de chasse (inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO) et répondra aux questions sur l’histoire et la pratique de la vénerie en Fontainebleau depuis les rois jusqu’à nos jours.
Soupe des chiens à 11h, concerts de trompe au fil de la journée.

Maison forestière de la Garenne Gros Bois Route de Montigny 77250 Moret-sur-Loing Fontainebleau 77300 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre avec médiation

©roche

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