Visite d’une vieille maison forestière et de son grand chenil, Maison forestière de la Garenne Gros Bois, Fontainebleau
dimanche 20 septembre 2026 · Maison forestière de la Garenne Gros Bois · Fontainebleau
Informations pratiques
Visite d’une vieille maison forestière et de son grand chenil Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison forestière de la Garenne Gros Bois Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Notre association présentera les bâtiments aux visiteurs, leur expliquera l’élevage de nos 100 grands chiens courants, leur fera découvrir la Trompe de chasse (inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO) et répondra aux questions sur l’histoire et la pratique de la vénerie en Fontainebleau depuis les rois jusqu’à nos jours.
Soupe des chiens à 11h, concerts de trompe au fil de la journée.
Maison forestière de la Garenne Gros Bois Route de Montigny 77250 Moret-sur-Loing Fontainebleau 77300 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre avec médiation
©roche
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