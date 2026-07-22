Concert électro au Château de Fontainebleau Place du Général Charles de Gaulle Fontainebleau

samedi 12 septembre 2026 · Place du Général Charles de Gaulle · Fontainebleau

Informations pratiques

Fontainebleau

Concert électro au Château de Fontainebleau

Place du Général Charles de Gaulle Château de Fontainebleau Cour Ovale Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 02:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Pour sa deuxième année consécutive, la musique électro s’invite au château de Fontainebleau le temps d’une soirée inédite et hors du temps.

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Place du Général Charles de Gaulle Château de Fontainebleau Cour Ovale Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 71 50 70

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English : Electronic Music Concert at the Château de Fontainebleau

For the second year in a row, electronic music is coming to the Château de Fontainebleau for a unique, timeless evening.

L’événement Concert électro au Château de Fontainebleau Fontainebleau a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau