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AGENDA · Fontainebleau

Concert électro au Château de Fontainebleau Place du Général Charles de Gaulle Fontainebleau

samedi 12 septembre 2026 · Place du Général Charles de Gaulle · Fontainebleau

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place du Général Charles de Gaulle
Adresse
Château de Fontainebleau Cour Ovale
Ville
77300 Fontainebleau
Département
Seine-et-Marne
Tarif
49 49 69

Fontainebleau

Concert électro au Château de Fontainebleau

Place du Général Charles de Gaulle Château de Fontainebleau Cour Ovale Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 02:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Pour sa deuxième année consécutive, la musique électro s’invite au château de Fontainebleau le temps d’une soirée inédite et hors du temps.
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Place du Général Charles de Gaulle Château de Fontainebleau Cour Ovale Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 71 50 70 

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English : Electronic Music Concert at the Château de Fontainebleau

For the second year in a row, electronic music is coming to the Château de Fontainebleau for a unique, timeless evening.

L’événement Concert électro au Château de Fontainebleau Fontainebleau a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau

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