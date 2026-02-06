13ème édition du marché de créateurs

Compolibat Aveyron

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

2026-07-26

13ème édition du marché de créateurs, à l’ombre des peupliers à l’aire de loisirs. Renseignements alombredespeupliers@gmail.com. (Bien vivre à Compolibat)

Compolibat 12350 Aveyron Occitanie alombredespeupliers@gmail.com

13th edition of the creators’ market, in the shade of the poplars at the leisure area. Information alombredespeupliers@gmail.com. (Living well in Compolibat)

