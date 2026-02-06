Marché de Noël Compolibat

Marché de Noël Compolibat dimanche 13 décembre 2026.

Marché de Noël

Compolibat Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Marché de Noël. Renseignements bvac.compolibat@gmail.com. (Bien vivre à Compolibat)
Compolibat 12350 Aveyron Occitanie   bvac.compolibat@gmail.com

English :

Christmas market. Information bvac.compolibat@gmail.com. (Living well in Compolibat)

L’événement Marché de Noël Compolibat a été mis à jour le 2026-02-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)