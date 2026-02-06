Marché de Noël Compolibat
Marché de Noël Compolibat dimanche 13 décembre 2026.
Marché de Noël
Compolibat Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Marché de Noël. Renseignements bvac.compolibat@gmail.com. (Bien vivre à Compolibat)
.
Compolibat 12350 Aveyron Occitanie bvac.compolibat@gmail.com
English :
Christmas market. Information bvac.compolibat@gmail.com. (Living well in Compolibat)
L’événement Marché de Noël Compolibat a été mis à jour le 2026-02-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)