13ème Festival forges et métallurgie

Étouars Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Haut fourneau, bas fourneaux, coulée de fonte, réduction de minerai de fer, coulée de bronze. Démonstration de forge, exposition et démonstrations d’artisanat, animations musicales, soirée grillades le samedi, repas du forgeron le dimanche midi, animations pour les enfants, buvette.

Étouars 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 3f3m.forges.etouars@gmail.com

English :

Blast furnace, low furnaces, iron casting, iron ore reduction, bronze casting. Blacksmithing demonstrations, craft exhibitions and demonstrations, musical entertainment, barbecue evening on Saturday, blacksmith’s lunch on Sunday, children’s entertainment, refreshments.

