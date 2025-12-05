Journées européennes de l’archéologie avec 3F3M

Étouars Dordogne

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Ouverture de l’atelier participatif, visites de la forge Royale de Forgeneuve, ouverture de l’espace Fer et Forges et animation d’un bas fourneau.

Étouars 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 3f3m.forges.etouars@gmail.com

English :

Opening of the participative workshop, visits to the Forgeneuve Royal Forge, opening of the Iron and Forges area and animation of a low furnace.

