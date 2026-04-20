Lapanouse-de-Cernon

13ème Rassemblement de 2CV et dérives

La Jasse Lapanouse-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre visiteurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Porté par l’association des 2CV du Larzac, ce rendez-vous rassemble depuis 10 ans des passionnés de la plus populaire des voitures françaises.

Ouvert aux 2 CV, dérivés et autres Citroën.

8h déjeuner Aveyronnais

9h30 départ pour la balade pittoresque Sud Aveyronnaise

10h-13h petit marché à la jasse (producteurs locaux)

11h30 apéritif à la jasse

13h30 repas cochon à la broche et après-midi libre

Venez nombreux à ce bel évènement auto rétro !

RDV à la Jasse .

La Jasse Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 6 79 82 99 06 les2cvdularzac@gmail.com

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English :

Organized by the 2CV du Larzac association, this event has been bringing together enthusiasts of the most popular of French cars for the past 10 years.

L’événement 13ème Rassemblement de 2CV et dérives Lapanouse-de-Cernon a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)