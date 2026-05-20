Fête du village Lapanouse-de-Cernon
Fête du village Lapanouse-de-Cernon samedi 1 août 2026.
Lapanouse-de-Cernon
Fête du village
Lapanouse-de-Cernon Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01
Trois jours de fête non stop, des concerts, des bandas, des repas, des concours…
Programme 2026 dévoilé prochainement…
Pour info, programme 2025:
Samedi 02 Août
09:00 Randonnée pédestre 10km
12:00 Apéritif à la Fontaine
12:30 Repas Tripoux à la Jasse
15:00 Concours de Pétanque en doublettes
17:00 Les jeux Lapanousains
19:30 Apéritif animé par Septimania
22:30 Concert de My Generation
01:00 DJ Pierre Hoffmann
Dimanche 03 Août
11:30 Dépôt de la gerbe aux monuments aux morts
12:00 Apéritif animé par Blue Moon
13:30 Passage de la Paume
15:00 Concours de Pétanque en doublettes
18:30 Initiation Danse Swing
19:30 Apéro déguisé animé par Latitude et repas Moules Frites
22:45 Soirée déguisée (thème Années 80) avec l’orchestre MAD
Lundi 04 Août
19:30 Apéritif sur la place avec Michel’s Brass Band
21:00 Paëlla Géante
23:00 Bal avec l’orchestre La Cat a Lyse
Restauration sur place ! Un terrain est à disposition pour camper ! .
Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie
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English :
Three days of non-stop festivities, concerts, bandas, meals, contests…
L’événement Fête du village Lapanouse-de-Cernon a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)