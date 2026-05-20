Lapanouse-de-Cernon

Fête du village

Lapanouse-de-Cernon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-01

Trois jours de fête non stop, des concerts, des bandas, des repas, des concours…

Programme 2026 dévoilé prochainement…

Pour info, programme 2025:

Samedi 02 Août

09:00 Randonnée pédestre 10km

12:00 Apéritif à la Fontaine

12:30 Repas Tripoux à la Jasse

15:00 Concours de Pétanque en doublettes

17:00 Les jeux Lapanousains

19:30 Apéritif animé par Septimania

22:30 Concert de My Generation

01:00 DJ Pierre Hoffmann

Dimanche 03 Août

11:30 Dépôt de la gerbe aux monuments aux morts

12:00 Apéritif animé par Blue Moon

13:30 Passage de la Paume

15:00 Concours de Pétanque en doublettes

18:30 Initiation Danse Swing

19:30 Apéro déguisé animé par Latitude et repas Moules Frites

22:45 Soirée déguisée (thème Années 80) avec l’orchestre MAD

Lundi 04 Août

19:30 Apéritif sur la place avec Michel’s Brass Band

21:00 Paëlla Géante

23:00 Bal avec l’orchestre La Cat a Lyse

Restauration sur place ! Un terrain est à disposition pour camper ! .

Lapanouse-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Three days of non-stop festivities, concerts, bandas, meals, contests…

L’événement Fête du village Lapanouse-de-Cernon a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)