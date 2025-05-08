13ème rassemblement de véhicules anciens Paray-le-Monial
13ème rassemblement de véhicules anciens
Hippodrome de La Varenne Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
2026-05-08
13ème Rassemblement de véhicules anciens et de voitures d’exception.
Animations pour les enfants Modèles réduits avions Présentation de dessins informatiques de véhicules Repas charolais et buvette
Parade devant les tribunes Prix du véhicule le plus exceptionnel. .
Hippodrome de La Varenne Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 30 41 85 maurice.pauthonnier@free.fr
