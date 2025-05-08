13ème rassemblement de véhicules anciens Paray-le-Monial

13ème rassemblement de véhicules anciens

Hippodrome de La Varenne Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

13ème Rassemblement de véhicules anciens et de voitures d’exception.

Animations pour les enfants Modèles réduits avions Présentation de dessins informatiques de véhicules Repas charolais et buvette

Parade devant les tribunes Prix du véhicule le plus exceptionnel. .

Hippodrome de La Varenne Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 30 41 85 maurice.pauthonnier@free.fr

