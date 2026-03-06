13ème Trail de Dormillouse UNESCO GEOPARC Montclar
13ème Trail de Dormillouse UNESCO GEOPARC Montclar dimanche 9 août 2026.
13ème Trail de Dormillouse UNESCO GEOPARC
Station de Montclar Montclar Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Un trail en terrain varié composée de trois parcours 11, 26,5 et 42 km au départ de la station de Montclar.
.
Station de Montclar Montclar 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 92 01 usbseyne@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A trail in varied terrain comprising three routes: 11, 26.5 and 42 km, starting from the Montclar resort.
L’événement 13ème Trail de Dormillouse UNESCO GEOPARC Montclar a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains