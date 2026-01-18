13èmes FOULEES BUSSIEROISES Bussière-Dunoise
13èmes FOULEES BUSSIEROISES Bussière-Dunoise dimanche 1 novembre 2026.
13èmes FOULEES BUSSIEROISES
L Etang de la Vergne Bussière-Dunoise Creuse
Début : 2026-11-01
fin : 2026-11-01
2026-11-01
Trail de 8 et 14 kms .
L Etang de la Vergne Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 46 90 94 isabelle.menant23@gmail.com
