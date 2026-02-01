Stage Académie VTT prépartion TFJV 2026 Tremplin Nature Guéret
Stage Académie VTT prépartion TFJV 2026 Tremplin Nature 1 rue Paul Louis Grenier Guéret Creuse 2026-02-16 2026-02-16
Conférence Les Pierres pour notre Mieux-Etre Boutique Lithovali Bénévent-l'Abbaye Creuse 2025-12-19 2025-12-19
Micro-Folie Après-midi jeux de société La Forge Saint-Sulpice-le-Dunois Creuse 2026-02-17 2026-02-17
Nos Héritages par la troupe VDQ Kourou Guyane Salle Polyvalente Bénévent-l'Abbaye Creuse 2026-02-17 2026-02-17
Atelier Jeux de société et masques 4-6 ans Petits D'homme 37 Grande Rue Guéret Creuse 2026-02-18 2026-02-18
Atelier jeux d société 7-12 ans Petits d'Homme 37 Grande Rue Guéret Creuse 2026-02-17 2026-02-17
Petits lecteurs 0-6 ans Biblioposte d'Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse 2026-02-18 2026-02-18
Cinéma Film Ma Frère Salle des Fêtes Bonnat Creuse 2026-02-18 2026-02-18
Atelier scouture tour de cou Petits d'Homme 37 Grande Rue Guéret Creuse 2026-02-18 2026-02-18
Atelier créatif J'écris mon haïku dans mon leporello Bibliothèque Municipale Bourganeuf Creuse 2026-02-18 2026-02-18
Atelier mosaique 3, Masgot Bourganeuf Creuse 2026-02-18 2026-02-18
Micro-Folie Mémoire en Partage La Celle-Dunoise Creuse 2026-02-19 2026-02-19
Micro-Folie Mémoire en Partage Fresselines Creuse 2026-02-20 2026-02-20
Prendre sa santé en main avec nous, devenez acteur de votre santé Salle des fêtes Bonnat Creuse 2026-02-20 2026-02-20
Soirée carbonnade 20 Rue Simon Bauer Moutier-d'Ahun Creuse 2026-02-20 2026-02-20
Repas dansant Salle des fêtes Genouillac Creuse 2026-02-21 2026-02-21
Concours de belote Bonnat Creuse débute le Début : 2026-02-21 2026-02-21
Atelier fabrication de boules de graisse et lecture d'albums sur les oiseaux Biblioposte d'Ajain 1 Route de Pionnat Ajain Creuse 2026-02-21 2026-02-21
Café de l'espace Carnaval Le Bourg Flayat Creuse 2026-02-21 2026-02-21
Présentation nouveaux cocktails* 27 Rue du Prat Guéret Creuse 2026-02-21 2026-02-21