Coquelicontes avec Arleen Thibault Anzême

Coquelicontes avec Arleen Thibault

Salle polyvalente Anzême Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dehors la tempête .

A partir de 8 ans. Durée 1h15.

Au Québec, savoir parler de météo est un essentiel social. Arleen Thibault nous invite à ce spectacle comme à une veillée d’antan auprès d’un vieux poêle à bois qui crépite. A travers le récit d’une nuit de tempête, elle nous offre les meilleurs morceaux de son répertoire traditionnel, une élection de contes, de légendes, et de récits facétieux qui ont façonné l’imaginaire

du Québec d’hier à aujourd’hui. .

Salle polyvalente Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 57 36 93

